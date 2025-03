Uma má entrada no jogo e dois castigos máximos sustentaram ontem a derrota (0-3) do Nacional no recinto do Benfica. Dudu, à beira do intervalo, ainda desperdiçou um penálti que poderia ter dado outro ânimo aos alvinegros.

A capa do Desporto de hoje mostra também o desempenho de Greg Faria na Ponta do Sol. O vice-campeão do Troféu de Rampas superou Dinarte Nóbrega e averbou a terceira vitória seguida.

No futebol, o Marítimo recebe hoje (14h00) o Académico de Viseu com o pensamento no triunfo. O treinador exige mais à equipa.

Já na I Liga, os bracarenses saíram triunfantes (1-0) e ‘encostam’ ao FC Porto no 3.º lugar do campeonato.

“Académico falha acesso à fase de subida”; e “Galomar consente sétimo desaire consecutivo” são as demais chamadas.