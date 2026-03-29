Encontro Sénior de Boccia junta 46 equipas em Machico no dia 1 de abril

O Encontro Sénior de Boccia organizado pela ADRAP realizar-se na próxima quarta-feira, dia 1, entre as 9h30 e as 12h00, no Pavilhão de Machico, prometendo uma manhã marcada pelo convívio, pela atividade física e pela promoção do bem-estar da população sénior.

Nesta 8.ª edição, o evento contará com a participação de 46 equipas, representando 8 instituições das 5 freguesias do concelho de Machico, envolvendo cerca de 150 idosos.

Uma das grandes novidades desta edição é a participação, pela primeira vez, do município vizinho de Santa Cruz, que marcará presença com 7 equipas, alargando o alcance e a dimensão do evento.

O Encontro Sénior de Boccia tem vindo a afirmar-se como uma referência no concelho, registando um crescimento contínuo no número de equipas participantes e consolidando o seu papel na promoção do envelhecimento ativo e no combate ao isolamento social.

Conta com o apoio da Câmara Municipal de Machico, Associação da Madeira Desporto para Todos e Junta de Freguesia de Machico.

ADRAP destaca este evento como sendo uma “iniciativa que celebra o desporto, a inclusão e o envelhecimento com qualidade”.