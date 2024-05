O concelho de Santana recebe o melhores ‘rollers’ a nível mundial a partir de hoje, no âmbito do XII Biosfera Roller Skate que se iniciou esta quinta-feira no Faial.

O evento começou com muita união e festa entre os 203 atletas, de 12 países, bem como membros das equipas e familiares. O convívio e alegria entre todos os intervenientes deu azo a momentos de fair play, e uma sensação de satisfação entre todos.

Juan Batista, co-organizador do evento, está confiante de que este evento será repleto de muito desportivismo e de boas provas, com vários tempos a serem batidos, outros tantos melhorados, mas sempre com alegria e desportivismo.

Apesar de fazer-se sentir algum vento, isso em nada demoveu os atletas de mostrarem toda a sua qualidade e mestria em cima dos patins.

Em termos de resultados, nos 200 metros perseguição em cadetes, a vencedora foi Mariana Carvalho, do Marítimo, com o tempo final de 20.672, seguida das suas companheiras de equipa, Ana Godoy e Margarida Vieira, com tempos de 21.881 e 22.180, respetivamente.

Na mesma categoria, em masculinos, o Marítimo dominou, novamente, por intermedio de Rafael Silva, com 20.248. Martim Dias, do Roller Lagos CP, com 20.502 e, o rapaz da casa, João Mateus Melo Rosa, do CDR Santanense, ficou em terceiro com o tempo de 20.736.

Já em juniores 200 metros perseguição, Laura Caldeira (CDE Porto Moniz) venceu, com 24.314. Já nos masculinos Martim Vieira (Marítimo), foi coroado o vencedor, 18.863.

O evento continua pelo Faial esta sexta-feira.