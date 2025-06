DRD entrega prémios da fase regional do Clube Top

A Direção Regional de Desporto leva a cabo amanhã a cerimónia de entrega de prémios da fase regional do Clube Top, projeto que premeia as boas práticas do associativismo desportivo.

O momento acontece no auditório do Colégio dos Jesuítas, Funchal, a partir das 11h00.

A entrega de prémios será precedida das sessões de apresentação públicas das 4 candidaturas finalistas (Esfuma Sport Clube, Clube Escola O Liceu e duas candidaturas da Associação de Karting da Madeira) perante um júri regional, composto pelo diretor regional, David Gomes, presidente do Departamento de Educação Física e Desporto da Universidade da Madeira, Élvio Gouveia, e Rui Marote, ex-presidente da Associação de Futebol da Madeira.