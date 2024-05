Desporto Escolar: ensaio geral ‘afina’ coreografia para a cerimónia de abertura

O Estádio do Marítimo acolhe esta quinta-feira o ensaio geral, tendo em vista os retoques finais na coreografia para a cerimónia de abertura do Desporto Escolar, que regressa esta sexta-feira aos Barreiros.

O JM acompanhou o último ensaio, com a presença de várias escolas e participantes, que encararam este último ‘teste’ com grande entusiasmo.

A Cerimónia de Abertura mobiliza mais de 2000 participantes, “dos 9 aos 90 anos”.

Refira-se que a cerimónia de abertura tem início marcado para as 21h30 e é subordinada ao tema ‘Vozes de todos os tempos’. Terá os habituais momentos do acender da chama olímpica, com os hinos da Madeira e de Portugal a entoarem no estádio, seguindo-se a declaração oficial de abertura da festa, por Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional.