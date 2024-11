O defesa esquerdo Nuno Tavares é a grande novidade na lista dos 26 convocados de Portugal para os encontros com Polónia e Croácia, do Grupo A1 da quarta edição da Liga das Nações em futebol.

Em relação aos jogos de outubro, as deslocações à Polónia (3-1) e à Escócia (0-0), o treinador espanhol Roberto Martínez fez entrar na lista mais quatro jogadores, entre os quais Tiago Djaló, central do FC Porto, que já tinha sido chamado à seleção ‘AA’, ainda que sem jogar, na ‘era’ Fernando Santos.

De regresso, estão o guarda-redes José Sá (Wolverhampton) e os médios Matheus Nunes (Manchester City) e Pedro Gonçalves (Sporting).

Pelo contrário, saíram da lista Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Rúben Neves e Diogo Jota, todos por lesão, e ainda Ricardo Velho e Samuel Costa, enquanto Tomás Araújo mantém-se, depois de já ter substituído o central do Sporting na convocatória de outubro.

A formação das ‘quinas’ recebe a Polónia em 15 de novembro, no Estádio do Dragão, no Porto, e, três dias depois, defronta a Croácia, em Split, nas duas últimas jornadas (quinta e sexta) do Grupo A1 da Liga das Nações. Os jogos são às 19:45 (em Lisboa).

Depois de quatro jornadas, Portugal, que começou com triunfos caseiros por 2-1 face a Croácia e Escócia, lidera isolado o agrupamento, com 10 pontos, contra sete dos croatas, quatro dos polacos e um dos escoceses.

Os dois primeiros classificados de cada um dos quatro agrupamentos da Liga A da quarta edição da prova seguem para os quartos de final, sendo que Portugal só precisa de pontuar num dos dois jogos para se qualificar.

Portugal conquistou em 2019 a primeira edição da Liga das Nações, ao bater na final os Países Baixos por 1-0, no Estádio do Dragão, no Porto, graças a um golo de Gonçalo Guedes, e ficou-se pela fase de grupos da Liga A em 2020/21 e 2022/23.

Lista dos 26 convocados:

Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Betis, Esp) e José Sá (Wolverhampton, Ing).

Defesas: Diogo Dalot (Manchester United, Ing), João Cancelo (Al-Hilal, Ara), António Silva (Benfica), Tomás Araújo (Benfica), Tiago Djaló (FC Porto), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Fra), Nélson Semedo (Wolverhampton, Ing), Renato Veiga (Chelsea, Ing) e Nuno Tavares (Lazio, Ita).

Médios: João Palhinha (Bayern Munique, Ale), João Neves (Paris Saint-Germain, Fra), Bernardo Silva (Manchester City, Ing), Bruno Fernandes (Manchester United, Ing), Vitinha (Paris Saint-Germain, Fra), Otávio (Al Nassr, Ara), Matheus Nunes (Manchester City, Ing) e Pedro Gonçalves (Sporting).

Avançados: Cristiano Ronaldo (Al Nassr, Ara), João Félix (Chelsea, Ing), Rafael Leão (AC Milan, Ita), Pedro Neto (Chelsea, Ing), Francisco Trincão (Sporting) e Francisco Conceição (FC Porto).