O Al Nassr empatou (1-1) diante do Al-Raed, esta quinta-feira, na primeira jornada da Liga Saudita.

Cristiano Ronaldo abriu o ativo ao minuto 34, mas Fouzair fez o empate, ao minuto 49, de grande penalidade.

A formação de CR7 entra assim com um empate no campeonato, dividindo pontos com o Al-Raed.