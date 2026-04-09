Cristiano Ronaldo junta-se a coleção de biografias ilustradas para crianças

Um dos mais recentes títulos desta coleção, a publicar esta semana em língua inglesa, é dedicado a Cristiano Ronaldo, contando com ilustrações do desenhador português João Fazenda.

“A carreira notável e cheia de recordes de Ronaldo é uma história de árduo trabalho e determinação, que certamente irá tocar os fãs mais novos de desporto, inspirando-os a sonharem mais alto e a acreditarem que tudo é possível”, refere o grupo editorial The Quarto Group.

Cristiano Ronaldo junta-se, assim, a uma galeria de personalidades internacionalmente reconhecidas e já retratadas nesta coleção, em áreas tão diversas como a literatura, a música, a política, o ativismo, a ciência e o desporto.

De acordo com a editora, atualmente a coleção literária soma mais de uma centena de pequenas biografias ilustradas e está publicada em vários países – incluindo Portugal -, somando mais de 14 milhões de exemplares vendidos.

Em Portugal, a coleção está a ser publicada pela Nuvem de Letras, do grupo editorial Penguin Random House, tendo já saído cerca de vinte biografias, nomeadamente do político e ativista Nelson Mandela, da artista Frida Kahlo, da cientista Marie Curie e do músico David Bowie.

Fonte da Nuvem de Letras explicou à agência Lusa que o próximo volume da coleção a publicar este ano será dedicado ao futebolista brasileiro Pelé e que está nos planos editar igualmente o livro sobre Cristiano Ronaldo, mas ainda sem data de lançamento.

O pugilista Muhammad Ali, o piloto Ayrton Senna, a futebolista Megan Rapinoe, o atleta Usain Bolt e a ginasta Simone Biles são outras personalidades do desporto já retratadas nesta coleção.

A extensa lista de personalidades abordadas agrega, por exemplo, retratos dos artistas Pablo Picasso e Andy Warhol, das cantoras Taylor Swift e Beyoncé, das ativistas Malala Yousafzai e Greta Thunberg, dos cientistas Albert Einstein e Charles Darwin e das escritoras Virginia Woolf e Astrid Lindgren.

Sobre Cristiano Ronaldo, o livro lembra que começou a jogar à bola no Andorinha, na ilha da Madeira, onde nasceu, e tornou-se num “atleta inspirador, uma megaestrela global e um dos melhores futebolistas do mundo”.