Cristiano Ronaldo decisivo na vitória do Al Nassr

Cristiano Ronaldo brilhou novamente ao marcar um dos três golos na vitória do Al Nassr ante o Al Fateh na Liga Saudita, num jogo onde o VAR anulou-lhe um grande golo por fora de jogo de um colega.

Cristiano Ronaldo voltou a ser o protagonista em mais uma vitória do Al Nassr, que hoje alcançou a terceira vitória consecutiva e subiu para o terceiro lugar na Liga Saudita, ao derrotar o Al Fateh, orientado pelo treinador português José Gomes, por 3-1. O madeirense destacou-se ao marcar o último golo da partida, reforçando a sua posição como figura de destaque no campeonato.

Este foi o segundo jogo consecutivo em que o capitão da seleção nacional portuguesa brilhou, elevando o seu total para 14 golos nesta temporada e alcançando um impressionante total de 920 golos ao longo da sua carreira.

O golo foi fruto de uma assistência decisiva de Sadio Mané, com Ronaldo a concluir com um remate para dentro da baliza. O jogador madeirense ainda marcou outro golo, de grande categoria, mas este foi anulado pelo VAR devido à posição irregular de um colega de equipa.

Com este triunfo, o Al Nassr sobe provisoriamente ao terceiro posto, com 35 pontos, bem distante do Al Ittihad, segundo colocado, e do líder Al Hilal, de Jorge Jesus, ambos com 43, que ainda vão disputar os jogos da 17.ª ronda.

Já o conjunto de José Gomes é o 18.º e último classificado, com nove pontos.