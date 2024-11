Cristano Ronaldo chega aos 911 golos na primeira derrota do Al Nassr na liga saudita

O Al Nassr perdeu por 1-2 na receção ao Al Qadisiya, em partida a contar para a 11.ª jornada da I Liga de futebol da Arábia Saudita.

Cristiano Ronaldo, que marcou hoje o golo 911 da carreira, abriu o marcador aos 32 minutos, mas o mexicano Julian Quinones restabelceu a igualade cinco minutos depois, fixando resultado ao intervalo.

O gabonês Pierre-Emerick Aubameyang, no minuto 50, colocou os visitantes na frente do marcador. A equipa orientada pelo italiano Stefano Pioli esteve perto do empate em várias ocasiões, mas acabou por sofrer a primeira derrota no campeonato.