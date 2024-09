O Nacional já divulgou o ‘onze’ inicial para o embate diante do Estoril, na Amoreira, com início agendado para as 18 horas.

Nesse sentido os alvinegros vão alinhar com Lucas França, Garcia, Ulisses, José Vitor, José Gomes, Matheus Dias, Luís Esteves, Daniel Penha, Macedo, Appiah e Tiago Reis.

Tiago Margarido repete assim as escolhas, procurando a segunda vitória consecutiva no campeonato depois do triunfo frente ao Farense na última jornada.