Terá lugar, no salão nobre da Câmara Municipal do Funchal (CMF), pelas 15h00, do dia 16 de maio, a conferência de imprensa oficial da próxima Challenger Teqball League – Funchal, etapa do Circuito Mundial, que realizar-se-á de 25 a 27 de Julho de 2025, nas categorias de Doubles Masculinos, Doubles Femininos e Doubles Mistos.

A conferência contará com a presença de um representante do governo regional, da CMF, de Rui Marques Leitão, membro do Conselho Executivo da FITEQ e de Ruben Micael, padrinho do evento.

”Esta será a primeira vez que um evento internacional de Teqball a realizar-se na Madeira, no Concelho do Funchal, constituindo um marco importante tanto para a modalidade como para a região”, lê-se em comunicado.