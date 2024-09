A Comissão Eleitoral da Associação de Futebol da Madeira admitiu a Lista B à votação, na sequência do acórdão do Conselho de Justiça, mas adiou as eleições para a quarta-feira, 25 de setembro.

O ato eleitoral estava marcado para decorrer no final da tarde de hoje, apenas com a Lista A. Em comunicado, o referido órgão refere que o adiamento deve-se a “questões logísticas.”