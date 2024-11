Portugal foi o nono país que mais pagou por fundos de compensação pela formação de futebolistas nos últimos dois anos, de acordo com um estudo do FIFA Clearing House, hoje publicado.

Ao longo de 24 meses, desde novembro de 2022, os clubes portugueses pagaram 4,1 milhões de dólares (cerca de 3,9 milhões de euros) aos clubes formadores de jogadores contratados.

Numa lista em que apenas está apresentado o top 10, a Inglaterra é a nação que mais pagou, com 47,5 milhões de euros (ME), com a Arábia Saudita a surgir, após a forte aposta nos últimos anos, na segunda posição, com 17,7 ME.

A fechar o pódio deste ranking está a França, com 15,1 ME, seguida de muito perto pela Alemanha, com 14,9 ME.

Em relação aos países que mais receberam este fundo de compensação, a França recebeu 22,5 ME, seguida pelos Países Baixos, com 13,6 ME, e de Inglaterra, com 12,1 ME.