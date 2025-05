O Clube Desportivo Nacional inaugurará na próxima segunda-feira, 26 de maio, às 16h00, um HUB tecnológico no Estádio da Madeira, denominado Nacional IA.

“Esta iniciativa marca um passo importante na modernização do CDN reforçando o compromisso com a ciência de dados, saúde, performance e tecnologia”, reforça o clube, num comunicado enviado à redação.

Este espaço terá uma vertente de incubadora e Living Labe e outra de co-work para profissionais na área, criando um ecossistema para o desenvolvimento de inovação e tecnologias aplicadas.

O objetivo deste ecossistema tecnológico visa trabalharem áreas como sejam a Inovação nas experiências com os adeptos, no BIG DATA, usando a tecnologia de dados para melhorar a tomada de decisões estratégicas, utilização da IA para melhorar os processos de análise do desempenho dos atletas e competições, assim como na gestão inteligente das infraestruturas, sustentabilidade e inovação social do Clube.

De acordo com a mesma nota, este inovador espaço tecnológico proporcionará as condições para o acolhimento de empresas na área do desporto e medicina desportiva para que possam criar, testar e desenvolver produtos e soluções que beneficiem o Clube, tornando-o mais competitivo e inovador.

A inauguração contará com a presença do presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque.