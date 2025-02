A Coligação Confiança propôs ontem um apoio à equipa de futsal da Francisco Franco, na sequência de uma notícia publicada pelo JM. Hoje, a Câmara Municipal do Funchal, emitiu um comunicado a dar conta de que recebeu um email do Clube Desportivo Escola Francisco Franco a manifestar surpresa perante o pedido de apoio.

A “surpresa”, esclarece a autarquia “é consubstanciada pelo facto de o pedido de apoio não ter sido solicitado pelo referido clube e cuja proposta se diz ‘completamente alheio’”.

Conforme o email enviado à esta autarquia e partilhado por esta com o JM, a referida coletividade entende “que qualquer decisão sobre essa matéria deverá ser transmitida e decidida pelos encarregados de educação”.

No comunicado, a Câmara Municipal do Funchal reitera que está “disponível para colaborar, como até agora, com o Clube Desportivo Escola Francisco Franco, e acomodar qualquer pretensão de apoio, desde que essa seja a vontade expressa da coletividade, que deverá utilizar para o efeito os mecanismos legais ao seu dispor, nomeadamente no âmbito dos apoios ao associativismo”.

“Aliás, nas próximas reuniões será sujeito a votação do executivo uma deliberação sobre um conjunto de vários apoios ao associativismo, no qual se inclui 23.556 euros para o Clube Desportivo Escola Francisco Franco, dos quais 7.425 euros são ao abrigo da majoração de 25 euros de apoio por cada atleta federado, até aos 15 anos (295 atletas neste caso), medida que foi implementada por este executivo do Funchal Sempre à Frente”, conclui assim o comunicado da autarquia.

A proposta de apoio foi levada à reunião da Câmara Municipal, pelos vereadores da Coligação Confiança, na sequência de uma notícia publicada pelo JM no sentido de que a equipa de futsal sub-19 da ‘Francisco Franco’ precisa de financiamento para participar na Taça Nacional.