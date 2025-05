Celebração do Jubileu do Desporto este sábado nos Álamos

No âmbito da celebração do Ano Jubilar da Igreja Católica, a Diocese do Funchal, em parceria com o Club Sport Marítimo, promove no próximo sábado, 24 de maio, a celebração do Jubileu do Desporto.

Neste sentido, está programada uma celebração presidida pelo bispo do Funchal, D. Nuno Brás, na Igreja dos Álamos, no Funchal, que terá ínicio pelas 16h00.

O momento contará com a participação de representantes várias associações de modalidade da Região, bem como de clubes.

“Todos os clubes de todas as modalidades da Madeira estão convidados a participar. Também apela-se aos participantes a trazer um adereço e a bandeira do seu clube ou associação. Juntos, vamos dar cor, alma e emoção a esta grande festa do desporto. Uma celebração jubilar sobre o desporto desta magnitude mundial só se voltará a repetir dentro de 25 anos.

Esta iniciativa procura reforçar os laços entre os valores desportivos e o espírito jubilar, promovendo a reflexão sobre a importância da fé e dos princípios cristãos na vivência e prática do desporto”, pode ler-se no site do Marítimo.