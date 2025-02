CD Nacional reabre secção de desportos de combate

O Clube Desportivo Nacional anunciou que abriu, na passada sexta-feira, a secção de desportos de combate, numa “estreita parceria” com a Associação de Desportos de Combate M.A. Fighting Team.

Os alvinegros estarão assim representados em modalidades como o muay thai, boxe, kickboxing ou artes marcias mistas (M.M.A), sendo o treinador, atleta e fundador da Associação M. A. Fighting Team Miguel Ângelo o responsável pela nova secção.

A ‘academia’ alvinegra tem vagas abertas para todos os interessados para as várias modalidades de combate, seja nas variantes de aprendizagem, manutenção e/ou competição.

Os treinos acontecem no Centro Comercial Olimpo, no Funchal, e nas antigas instalações do Lobogym, em Câmara de Lobos.