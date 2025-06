Carvalheiro celebra 88.º aniversário com homenagem a Pedro Araújo

O jantar comemorativo do 88.º aniversário do CD Carvalheiro foi marcado por um momento de elevada carga simbólica, com a entrega do Prémio Quercus de Ouro – a mais alta distinção do clube – ao antigo presidente da instituição, Pedro Araújo.

A homenagem foi conduzida pelo atual presidente da coletividade, André Correia, que enalteceu o percurso de Pedro Araújo enquanto líder da instituição entre 2012 e 2019, período determinante em que o clube reencontrou o seu dinamismo, identidade e ligação à comunidade.

Na leitura pública da placa de homenagem, foi sublinhado o papel de Pedro Araújo na recuperação do ânimo do clube, no relançamento do ecletismo desportivo e no reforço do compromisso com a juventude, valores que continuam a nortear a ação da atual direção.

Com emoção e visível gratidão, Pedro Araújo recebeu a distinção e partilhou este momento com os dirigentes, atletas e antigos companheiros dos orgãos sociais, destacando o orgulho que sente por ter servido o Carvalheiro.

A entrega da placa evocativa e do Prémio Quercus de Ouro foi feita num ambiente de forte simbolismo e união, traduzindo o reconhecimento de uma comunidade desportiva que não esquece quem ajudou a torná-la mais coesa, estruturada e preparada para os desafios do futuro.

Esta homenagem, integrada num jantar cheio de significado e distinções, reafirma o papel do CD Carvalheiro como instituição de referência da freguesia e demonstra como a história do clube se entrelaça com a dedicação de diversas gerações de dirigentes.