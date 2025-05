O treinador italiano Carlo Ancelotti, que dirige o Real Madrid, vai ser o novo selecionador do Brasil no final do mês de maio, anunciou hoje a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

“Ter Carlo Ancelotti à frente do Brasil é mais do que uma decisão estratégica. É uma declaração ao mundo da nossa determinação para recuperar o primeiro lugar do pódio. É o meu treinador da história e agora dirige a melhor seleção nacional do planeta. Juntos vamos escrever novos capítulos gloriosos para o futebol brasileiro”, disse o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

De acordo com a CBF, Ancelotti vai assumir a ‘canarinha’ no dia a seguir ao último encontro do campeonato espanhol, marcado para 25 de maio, já não dirigindo o Real Madrid no Mundial de clubes.

O italiano, de 65 anos, vai ser o primeiro selecionador estrangeiro do Brasil em quase um século e vai fazer a estreia em casa do Equador, em 05 de junho, antes de fazer o primeiro jogo em casa, em São Paulo, frente ao Paraguai, em partidas de qualificação para o Mundial2026.

Neste momento, o Brasil ocupa o quarto lugar da zona de qualificação sul-americana para o Mundial2026, com 21 pontos, a 10 da líder e já qualificada Argentina, com quem perdeu por 4-1 no último encontro.

Após a partida com os argentinos, em março, Dorival Júnior deixou o comando técnico do ‘escrete’ e é agora substituído por Ancelotti num cargo para o qual chegaram a ser falados os nomes dos portugueses Abel Ferreira e Jorge Jesus.

Ancelotti deixa o Real Madrid após quatro temporadas, naquela que foi a sua segunda passagem pelos ‘merengues’, conquistando, durante esses dois períodos, 15 títulos, entre os quais três Ligas dos Campeões.