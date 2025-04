A Associação Regional de Canoagem de Canoagem da Madeira levou a efeito hoje, pelas 10h00, o Campeonato Escolas de Canoagem NP I destinado aos escalões de formação, nomeadamente Mínimos, Menores, Iniciados, Infantis e Cadetes de primeira filiação.

Inserido no Calendário Regional de Competições, esta competição é organizada pela ARCM em parceria com NP Publicidade e o município de Machico.

A competição contou com canoístas oriundos da Associação Náutica de Câmara de Lobos, Centro Treino Mar, Clube Naval da Calheta, do Clube Naval do Funchal e do Ludens Clube de Machico.

Conheça os resultados:

- SS1 Menores Masculinos – 1º Francisco Drumond (CTM), 2º Leonard Zajac (CNC), 3º Martim Camacho (CNF);

- SS1 Iniciados Masculinos – 1º Cezary Zajac (CNC), 2º Francisco Sousa (CNC), 3º Diogo Guerreiro (CNF);

- SS1 Iniciados Femininos – 1º Diana Fernandes (CNC);

- SS1 Infantis A Masculinos – 1º Afonso Silva (CNF), 2º Juan Freitas (CNF), 3º Tiago Freitas (ANCL);

- SS1 Infantis B Masculinos – 1º Tiago Gonçalves (ANCL), 2º Simão Faria (ANCL), 3º André Abreu (CNC);

- SS1 Infantis Femininos – 1º Madalena Sousa (CNC), 2º Maria Câmara (CNC), 3º Lara Serra (CNC);

- SS1 Cadetes Masculinos – 1º Enrique Beça (CNC), 2º Francisco Vieira (ANCL);

- SS2 Infantis Masculinos – 1º Tiago Camacho/Gabriel Freitas (ANCL);

- SUPC Infantis Masculinos – 1º Hugo Mendonça (CNF), 2º Leonardo Sousa (LCM), 3º Mateus Vitor (LCM);

- SUPC Infantis Femininos – 1º Joana Nascimento (CNF);

A nível coletivo o Clube Naval da Calheta arrecadou o primeiro lugar 14 pontos, seguido da Associação Náutica de Câmara de Lobos e do Clube Naval do Funchal com 9 e 8 pontos respetivamente.