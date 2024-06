A Associação de Motociclismo da Madeira (AMM) organiza este domingo o Grande Prémio de Santana em Supermoto (Faial I) 2024 devidamente aprovado pela FMP – Federação de Motociclismo de Portugal e homologado pela Direção Regional de Desporto.

Segundo nota de imprensa, “a atual direção da AMM já garantiu as condições necessárias para realizar o campeonato composto por 5 provas (Grandes Prémios), sendo duas provas no Kartódromo do Faial e outras três provas do tipo citadino em circuito fechado na Vila do Porto Moniz, e nas cidades de Machico e o Funchal”

De destacar que a Taça de Portugal de Supermoto 2024, será novamente organizada pela AMM repetidamente integrada no Grande Prémio do Funchal que pelo segundo ano consecutivo abrirá a comemoração do Dia da Cidade do Funchal que muito nos honra.

O Campeonato da Madeira de Supermoto 2024 é integrado nas épocas desportivas de 2023/2024 e 2024/205. Por esta razão a antecipação da prova Grande Prémio de Santana para este fim-de-semana para estar inserido ainda na época desportiva 2023/2024 que termina precisamente no domingo.

“Aguarda-se uma grande afluência de adeptos e entusiastas, apesar de ser um arranque com poucos atletas”, refere a organização que dá ainda conta que “o campeão em título, Dinarte Nóbrega, confirmou a sua inscrição e preparação da sua Husqvarna com o claro objetivo em defender o seu título.

Ruben Martins com a sua mota Gás Gás, Élvio Pereira uma Honda e outros três novos pilotos (Rookies), Marco Andrade (Husqvarna), Ruben Paixão (KTM) e Duarte Martins (Honda) também estão inscritos, e têm treinado em segurança no Mercado Abastecedor de São Martinho, recinto atribuído à Associação de Motociclismo de Motociclismo pela Secretaria Regional de Agricultura e Ambiente, através do Protocolo de Cooperação assinado entre ambos no mês passado”.