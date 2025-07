Só com vitórias e sem qualquer golo sofrido, a Seleção de Câmara de Lobos ergueu, hoje, a taça de campeão do XI Torneio Intermunicípios, após um triunfo por 1-0 diante da congénere da Ribeira Brava, na final disputada no Estádio da Madeira.

