A pista de patinagem dos Prazeres vai acolher, já este domingo, a quarta edição do Calheta Roller Skate, evento que vai reunir aproximadamente 200 atletas de 15 nacionalidades. Cerca de 80 patinadores estrangeiros vêm de fora da Região, incluindo alguns nomes fortes que entram diretamente para o lote dos favoritos.

A apresentação decorreu na manhã desta quinta-feira, na Câmara Municipal da Calheta, onde o responsável técnico, Alípio Silva, destacou a participação das atletas colombianas Gabriela Rueda e Luz Karime Garzón, várias vezes campeãs do mundo. Nos homens, o paraguaio Julio Mirena, vencedor do Funchal Roller Marathon do ano passado, será um dos grandes favoritos à vitória.

As provas de apuramento começam pelas 9 horas de domingo, prolongando-se até ao final da manhã. Às 14h30 haverá uma atividade lúdica com jovens atletas da formação, que irá anteceder as finais do torneio, que começam a ser disputadas a partir das 16 horas. A entrega de prémios terá lugar logo de seguida, agendada para as 18h30.

O Calheta Roller Skate é uma das provas integrantes do MadRoller 2025, que junta os três torneios internacionais de patinagem de velocidade – além do Biosfera Roller Skate e do Funchal Roller Marathon. Este ano, ao contrário do que vinha sendo habitual, o Calheta Roller Skate irá realizar-se no domingo – dia que era dedicado à maratona de patinagem de velocidade no Funchal – de modo a evitar constrangimentos no trânsito num dia que será de Eleições Legislativas Regionais.