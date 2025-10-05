Braga empata de penálti no fim e rouba vitória ao Sporting em Alvalade

A equipa orientada por Rui Borges marcou na primeira parte, fruto de uma bela jogada de Pedro Gonçalves, que Luís Suárez finalizou com um remate meio atabalhoado e que enganou Lukas Hornicek, guarda-redes do Braga.
Na segunda parte, o Braga subiu o seu jogo de intensidade mas apenas conseguiu obrigar Rui Silva, guarda-redes do Sporting, a fazer a defesa da tarde. Contudo, no tempo de compensação, o árbitro Cláudio Pereira, alertado pelo VAR, marcou penálti, a castigar falta de Hjulmand e deu a Zalazar a oportunidade para empatar. Foi um autêntico balde de água fria em Alvalade.
Antes do clássico entre Porto e Benfica, a equipa de Rui Borges fez 19 pontos e fica à espera do resultado do jogo do Dragão.
Anteontem, no Mudas – Museu de Arte Contemporânea da Madeira – foi exibido o documentário “Uma casa com a rua lá dentro”, da autoria de André Moniz Vieira,...
No outro dia, numa daquelas livrarias da baixa chiado de Lisboa, deparei-me com a obra de Eça de Queirós, Uma Campanha Alegre. Livro publicado em Lisboa...
Uma das marcas mais características das comunidades portuguesas espalhadas pelos quatro cantos do mundo é seguramente a sua dimensão solidária, uma genuína...
Vivemos um tempo estranho. Falamos sobre tudo, opinamos sobre todos, mas raramente paramos para ouvir ou sentir de verdade. É como se a vida tivesse virado...
Como lembrava Agostinho da Silva: “O Homem não nasceu para trabalhar, mas sim para criar”
O que aconteceria se, por um momento, nos permitíssemos o luxo...
Autonomia. Por vezes, até parece um palavrão solene. Repetido até à exaustão em discursos, entrevistas e comemorações oficiais.
Só que, na prática, tem...
No meio de tantas crises internacionais e numa semana em que todos os olhos estavam sobre o Médio Oriente, fez-se sentir um arrepiante silêncio a partir...
DO FIM AO INFINITO
O homem deixou o caderno aberto em cima da mesa e ausentou-se. O restaurante ficou vazio e o dono, que estava atrás do balcão fingindo-se distraído, correu...
Cuidar de um idoso, sobretudo quando é um familiar, é um ato profundamente humano, mas também uma das tarefas mais exigentes e silenciosamente dolorosas...
A vacinação é uma das maiores conquistas da saúde pública. Porém, a falta de adesão à vacinação não implica apenas risco de doença: traduz-se em vidas...
O XRP é conhecido por suas transferências rápidas e de baixo custo, tornando-se uma opção popular para pagamentos internacionais. Agora, com a adição do PlanMining, cada vez mais detentores...
0-0. Acabou como começou o clássico desta noite entre FC Porto e Benfica, disputado no Estádio do Dragão.
Com este resultado mantêm-se as distâncias na...
Os portugueses que fizeram parte da flotilha humanitária Global Sumud aterraram hoje cerca das 22:30, no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, onde são...
A candidatura do Chega à Câmara Municipal de Santa Cruz defende que os jovens e as famílias devem dispor de condições que lhes permitam “viver com dignidade”....
A equipa orientada por Rui Borges marcou na primeira parte, fruto de uma bela jogada de Pedro Gonçalves, que Luís Suárez finalizou com um remate meio atabalhoado...
Jovens da seleção de futsal trouxeram mais um título da modalidade para Portugal.
Portugal e Espanha encontraram-se na tarde deste domingo, na Moldávia,...
“Na freguesia do Arco de São Jorge, tal como nas restantes freguesias do concelho de Santana, é fundamental que exista uma articulação e um diálogo permanente...
O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, anunciou hoje que vai enviar uma delegação ao Egito para conversar sobre a libertação dos reféns mantidos...
“Estamos perante um PSD que está totalmente desorientado e que não consegue apresentar um projeto estruturante para Machico”. É desta forma que Hugo Marques,...
“É fundamental criarmos novas condições e darmos uma outra dinâmica à vila do Porto Moniz, para beneficio direto da nossa população e dos empresários que...
Na cerimónia de entrega de prémios do Eco Rally Madeira 2025, ontem realizada, o secretário regional do Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, felicitou...