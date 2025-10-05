Braga empata de penálti no fim e rouba vitória ao Sporting em Alvalade

A equipa orientada por Rui Borges marcou na primeira parte, fruto de uma bela jogada de Pedro Gonçalves, que Luís Suárez finalizou com um remate meio atabalhoado e que enganou Lukas Hornicek, guarda-redes do Braga.

Na segunda parte, o Braga subiu o seu jogo de intensidade mas apenas conseguiu obrigar Rui Silva, guarda-redes do Sporting, a fazer a defesa da tarde. Contudo, no tempo de compensação, o árbitro Cláudio Pereira, alertado pelo VAR, marcou penálti, a castigar falta de Hjulmand e deu a Zalazar a oportunidade para empatar. Foi um autêntico balde de água fria em Alvalade.

Antes do clássico entre Porto e Benfica, a equipa de Rui Borges fez 19 pontos e fica à espera do resultado do jogo do Dragão.