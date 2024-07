Bom dia!

André Moreira, ex-árbitro de I categoria, considera que a tecnologia no futebol está muito perto do limite do razoável. Sugere ponderação e diz que ir além do VAR, linha de golo e fora de jogo será excessivo. E encara mesmo com repúdio um possível avanço da inteligência artificial como centro decisor de um jogo de futebol.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda o Europeu. Inglaterra dá a volta e está na final. Os britânicos estão de novo no jogo decisivo do Euro, depois de alcançarem a final em 2020. A seleção dos ‘três leões’ começou a perder, mas deu a volta diante dos Países Baixos e carimbou a vitória já nos descontos, seguindo para a final onde irá defrontar a Espanha no domingo.

Saiba também que Borges sabe que “o Marítimo é sempre candidato”. O defesa verde-rubro referiu que as ambições são as mesmas da época passada: lutar pela promoção à I Liga.

Quanto ao Nacional, Margarido já fez contas e quer 8 reforços. Técnico alvinegro refere que o objetivo passa pela manutenção e espera quase uma dezena de novos jogadores para a nova época.

Destaque ainda para o ‘Desporto na Praça’ que oferece animação. A iniciativa promovida pela Câmara Municipal do Funchal coloca a atividade física em prol da população.

