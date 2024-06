A cerimónia da Bola de Ouro de 2024, o mais importante troféu individual no futebol, realiza-se em 28 de outubro, em Paris, com a entrega de dois novos prémios, de treinador masculino e feminino, anunciou hoje a UEFA.

“Apresentada anualmente pela France Football desde 1956, a Bola de Ouro é o prémio mais ilustre que um jogador de futebol pode receber em reconhecimento de conquistas notáveis e talento excecional”, informou o organismo regulador do futebol europeu, no site oficial.

A UEFA será responsável pela organização da gala, no Théâtre du Châtelet, em Paris, na sequência do acordo entre o grupo proprietário da revista France Football, que atribui o galardão, e o organismo continental, ao qual compete também a gestão dos direitos comerciais a nível mundial.

A 68.ª edição da gala inclui a entrega da Bola de Ouro masculina e feminina, Troféu Kopa (melhor jogador com menos de 21 anos), Troféu Yashin (melhor guarda-redes), Troféu Gerd Müller (melhor marcador da temporada anterior), além dos troféus destinados aos melhores clubes masculino e feminino do ano.

Àqueles prémios juntam-se este ano, pela primeira vez, o Troféu de Treinador Masculino do Ano e o Troféu de Treinador Feminino do Ano, “reconhecendo a contribuição inestimável dos treinadores para o sucesso em campo”.

Os nomeados para as várias categorias serão anunciados em 04 de setembro, permitindo que sejam considerados os desempenhos no Campeonato da Europa, Copa América, no setor masculino, e os Jogos Olímpicos, que terão mais impacto no feminino.