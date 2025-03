Bernardo Sequeira vence na estreia do Campeonato de Portugal de Karting (com fotos)

Jovem piloto foi o melhor na prova que marcou a sua estreia a nível nacional.

Com apenas 8 anos, Bernardo Sequeira teve uma estreia de sonho no Campeonato de Portugal de Karting Toyota, na categoria Cadete, ao vencer a prova disputada este domingo, sob chuva, no Kartódromo de Viana do Castelo. O jovem piloto do Funchal demonstrou ser uma das grandes esperanças da sua geração em Portugal.

Bernardo Sequeira tem-se destacado nas principais competições de karting a nível nacional, tanto na Madeira como no continente, mas nunca tinha competido na pista de Viana do Castelo, que apenas conheceu nos treinos que antecederam o arranque do Campeonato de Portugal de Karting Toyota.

Apesar disso, o jovem madeirense mostrou o seu talento natural ao adaptar-se rapidamente ao traçado minhoto, enfrentando uma jornada dupla onde a chuva dificultou ainda mais a tarefa dos pilotos, tanto na prova de sábado como na de domingo.

Na primeira manga de qualificação, Bernardo Sequeira terminou na quarta posição e, mais tarde, concluiu a Final de sábado no sexto lugar. Com maior confiança e melhor conhecimento da pista, o ‘rookie’ madeirense mostrou-se ainda mais forte na prova de domingo, alcançando um lugar no top 3 na manga de qualificação e vencendo de forma brilhante a corrida decisiva. Demonstrando grande maturidade, Bernardo resistiu à pressão dos seus adversários, muitos deles mais experientes na categoria que utiliza motores IAME de 60cc.