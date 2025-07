Vila Nova de Milfontes recebeu no passado sábado, dia 28 de junho, a III Etapa do Campeonato Nacional de Canoagem de Mar, numa organização da Federação Portuguesa de Canoagem e do Clube Náutico Litoral Alentejano, na qual saiu vitorioso o madeirense Bernardo Pereira, do Clube Naval da Calheta.

Esta competição foi disputada em 24 regatas em SS1, SS2, OC6 Absoluto e V1 Absoluto, no qual participaram 11 atletas oriundos de clubes regionais, nomeadamente do Clube Naval do Funchal, Clube Naval da Calheta, Centro Treino Mar e Associação Náutica de Câmara de Lobos.

Relativamente à classificação dos clubes, de acordo com a ARCM, o Clube Naval da Calheta conquistou o 8.º lugar (824 pontos), o Clube Naval do Funchal o 18.º lugar (577) e a Associação Náutica de Câmara de Lobos o 24.º lugar (466).

Conheça os resultados alcançados por madeirenses:

 Bernardo Pereira (CNCalheta) – 1.º lugar em SS1 Sénior Masculino & 1.º lugar em SS1 Sénior Masculino Sub23

 David Fernandes (CNCalheta) – 8.º lugar em SS1 Sénior Masculino

 José Câmara (CNCalheta) – 12.º lugar em SS1 Sénior Masculino & 6.º lugar em SS1 Sénior Masculino Sub23

 Pawel Zajac (CNCalheta) – 9.º lugar em SS1 Master B1 Masculino

 Avelino Câmara (CNCalheta) – 7.º lugar em SS1 Master B2 Masculino

 Bruno Afonso/Luis Garcias (CNCalheta) – 4.º lugar em SS2 Sénior Masculino

 Carlota Duarte (CNFunchal) – 4.º lugar em SS1 Sénior Feminino

 Miguel Martins (CNFunchal) – 24.º lugar em SS1 Sénior Masculino & 9.º lugar em SS1 Sénior Masculino Sub23

 Luís Silva (CTM) – 3.º lugar em SS1 Master A Masculino

 João Ornelas (ANCL) – 5.º lugar em SS1 Sénior Masculino & 4.º lugar em SS1 Sénior Masculino Sub23