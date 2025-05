Benfica vence à tangente o Estoril e isola-se na liderança à condição

O Benfica venceu esta noite o Estoril por 2-1, num encontro marcado por grande intensidade e emoção até ao apito final. Os encarnados garantiram três preciosos pontos na corrida pelo título, numa partida onde os minutos finais foram de autêntico sufoco.

A equipa da Luz adiantou-se no marcador com golos de Aursnes e Otamendi, ainda na primeira parte, mas viu o Estoril reduzir por intermédio de Vinicius Zanocelo. Na segunda parte, os canarinhos desperdiçaram ainda uma grande penalidade que poderia ter mudado o rumo do jogo.

Com este resultado, os encarnados colocam pressão sobre o Sporting, que entra em campo este domingo num jogo que poderá ser importante para as contas do campeonato, ainda antes do dérbi marcado para o próximo fim de semana.