Benfica recebe Gil Vicente e pode isolar-se provisoriamente na liderança

O Benfica pode isolar-se hoje provisoriamente no comando da I Liga portuguesa de futebol, caso vença na receção ao Gil Vicente, em jogo da 20.ª jornada.

Depois de a visita do líder Sporting ao Famalicão ter sido adiada, devido à falta de policiamento, os ‘encarnados’ podem subir à liderança, além de aumentarem a vantagem para o terceiro classificado, FC Porto.

Os ‘dragões’ empataram a zero em casa no sábado com o Rio Ave e estão a quatro pontos do Sporting e a três do Benfica.

O Sporting de Braga pode aproximar-se dos ‘dragões’, atualmente a oito pontos, caso vença em casa o Moreirense, sexto.

Os bracarenses até podem entrar nesse encontro provisoriamente na quinta posição, se o Vitória de Guimarães triunfar no terreno do lanterna-vermelha Vizela.

Nos outros encontro do dia, o Desportivo de Chaves, 17.º e penúltimo classificado, recebe o Farense, oitavo, enquanto o Estoril Praia (14.º) joga com o Estrela da Amadora (16.º), num encontro entre equipas empatadas com 18 pontos.