O treinador do Benfica, Bruno Lage, estipulou hoje o objetivo de “seguir em frente” na quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol, perante o Estrela da Amadora, que considerou ser uma “equipa muito boa”.

“Temos de estar no nosso melhor. Vamos encontrar uma equipa muito boa, com gente conhecida – temos lá dois ‘meninos’ que começaram nesta casa, o Ferro e o Rúben Lima, será um prazer revê-los –, mas o mais importante é o que temos de fazer durante os 90 minutos, fazer um bom jogo e vencer a partida, porque o nosso objetivo é seguir em frente e levar a equipa até à final da Taça e vencê-la”, disse o treinador, em conferência de imprensa de antevisão realizada no Benfica Campus.

Lage, de 48 anos, antevê uma eliminatória equilibrada, perante um adversário também proveniente do primeiro escalão e que recentemente deixou sinais positivos num embate contra o Sporting, para a I Liga, em que acabou por perder por 5-1.

“O que espero do Estrela é uma equipa muito semelhante ao que fez na primeira parte do jogo contra o Sporting. Foram realmente 45 minutos de enorme qualidade, com uma dinâmica muito interessante. Na segunda parte, o Rodrigo Pinho tem um golo anulado porque a bola lhe toca na mão”, recordou.

O técnico benfiquista não descartou a possível titularidade de jogadores como Samuel Soares, Rollheiser, Kaboré ou Beste, reconhecendo ainda não saber que atletas terá disponíveis para ir a jogo.

“A grande diferença desses nomes para outros é que têm jogado menos tempo, porque todos eles têm treinado muito bem, estamos muito satisfeitos com a postura dos jogadores. Há que perceber quem está disponível para o jogo”, declarou, recordando que grande parte do plantel esteve ausente ao serviço das respetivas seleções.

Entre os vários internacionais, o técnico destacou o caso do lateral Bah, que, face à utilização acumulada no decorrer da temporada e algumas lesões, realizou apenas um dos dois jogos cumpridos pela Dinamarca, após entendimento entre o Benfica e a federação nórdica.

“Quer o Bah, quer o Carreras têm sido jogadores mais utilizados por nós. O Carreras mais, porque tem estado sempre bem e sem qualquer lesão. O Bah já teve duas situações pontuais que o impediram de estar no jogo seguinte. Por vezes, há essas situações de fadiga mais geral e aqui houve um entendimento entre clube e seleção. Pela sequência de jogos que o Bah tem feito, achou-se melhor ele apenas fazer um jogo [pela Dinamarca]”, explicou o técnico.

Bruno Lage comentou a nova lesão sofrida por Renato Sanches, salientando a importância de “ajudá-lo para que tenha um bom regresso”, abordando, com humor à mistura, o comunicado lançado pelo Benfica minutos antes, desmentindo a saída do capitão de equipa, Nicolás Otamendi, em janeiro.

“O que me deixa satisfeito é poder contar com os quatro centrais que tenho à disposição. Temos o Nico, o Tomás [Araújo] e o António Silva [além de Bajrami]. E coloco o Tomás e o António na resposta porque desde o início da semana que tínhamos o Nico de saída, o António com propostas da Juventus e o Tomás também com oportunidade de sair em janeiro. Por precaução, já coloquei o Ricardo Rocha [treinador adjunto e antigo defesa central do Benfica] a treinar”, comentou.

O Benfica recebe o Estrela da Amadora no sábado, às 20:45, no Estádio da Luz, em Lisboa, em jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal, com arbitragem de André Narciso, da Associação de Futebol de Setúbal.