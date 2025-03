Basquetebol na Cidade regressa à Praça do Povo entre 15 e 30 de março

A 3.ª edição do Basquetebol na Cidade está de regresso à Praça do Povo, no Funchal, entre os dias 15 e 30 de março, devendo juntar entre 3.500 a 4.000 participantes.

A apresentação decorreu esta terça-feira no átrio da Câmara Municipal do Funchal, onde foi lançado o convite à população para ‘descer’ à baixa da capital.

O Basquetebol na Cidade é um evento inclusivo que não olha a idades ou à condição física de cada um e que vai juntar o desporto escolar, universitário, adaptado, federado e de lazer e recreação.

A grande novidade desta 3.ª edição prende-se com as atividade destinada a população sénior.

Este festival desportivo é também um evento eclético, que vai promover um espaço de reflexão, através de ‘mesas redondas’, onde serão debatidos temas não só relativos ao desporto, mas como à saúde, educação ou ambiente.

A organização está a cabo da Associação de Basquetebol da Madeira e da Direção de Serviços do Desporto Escolar, em parceria com a Direção Regional de Desporto, Câmara Municipal do Funchal e Federação Académica de Desporto Universitário, para além de outras entidades públicas e privadas.