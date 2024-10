Basquetebol: Apresentação oficial da AD Galomar 2024/25 esta quarta-feira

A apresentação oficial da equipa sénior de basquetebol masculino da Associação Desportiva Galomar decorre amanhã, 2 de outubro, a partir das 19h00, no Pavilhão do Caniço.

Vale a pena recordar que o emblema madeirense, comandado pelo técnico João Freitas, vai participar pelo segundo ano consecutivo na Liga Betclic Masculina, escalão máximo da modalidade em Portugal.

No ano de estreia, 2023/24, os insulares fecharam a prova no 10.º lugar.

Já a nova temporada arranca no próximo sábado, pelas 15h00, no Caniço, com a AD Galomar a receber o tricampeão nacional Benfica.