A equipa principal de futebol do Nacional e restante comitiva terão de permanecer até a manhã desta segunda-feira nos Açores na sequência do cancelamento do voo para Lisboa, onde os alvinegros embarcariam noutro voo para regressar à Madeira. A perda desta última ligação implica que o retorno a casa só venha a acontecer no final da noite de hoje.

“A comitiva do plantel de futebol profissional do CD Nacional encontra-se retida na ilha açoriana de São Miguel, depois da companhia aérea Azores Airlines ter cancelado o voo S44012 com destino a Lisboa, fazendo assim perder o voo seguinte de ligação, rumo ao Funchal”, lê-se no comunicado publicado no sítio oficial do clube no final da noite domingo.

“Devido a avaria, a companhia aérea cancelou o voo deste domingo com destino à capital e obriga a comitiva nacionalista a pernoitar mais uma noite na ilha açoriana. O novo voo com destino a Lisboa está marcado para as 09h00 deste dia 17, sendo que a ligação aérea ao Funchal só acontecerá pelas 21h10, com os naturais transtornos que causará a toda a equipa”, explica-se na mesma nota.

Recorde-se que o Nacional jogou este domingo em casa do Santa Clara, tendo vencido a partida por 0-1.