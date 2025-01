O Marítimo assegurou a contratação do avançado belga Nachon Nsingi, que chega por empréstimo do OH Leuven, da Bélgica, até ao final da temporada, anunciou hoje o clube da II Liga portuguesa de futebol.

“O avançado, que também pode atuar como extremo, aterra na Madeira para fortalecer o setor ofensivo da equipa de Ivo Vieira no resto da temporada 2024/25”, informa o emblema insular, em comunicado no seu sítio oficial na Internet.

Na primeira metade da época, o dianteiro, de 23 anos, representou o Dunkerque, da segunda divisão francesa, treinado pelo português Luís Castro, mas apenas alinhou em quatro partidas, sempre na condição de suplente utilizado.

Nachon Nsingi é o sexto reforço de ‘inverno’ do Marítimo, juntando-se, assim, a Alexandre Guedes, ex-Al Faisaly FC, da Arábia Saudita, Afonso Freitas, ex-Nacional, da I Liga, Michel Costa, ex-Estoril Praia, da I Liga, Fabio Blanco, ex-Villarreal B, de Espanha, e Peña Zauner, ex-Roda JC, dos Países Baixos.