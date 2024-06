Atletismo/Europeus: Pedro Pichardo salta 18,04 metros e fixa novo recorde nacional

O campeão olímpico português do triplo salto, Pedro Pichardo, fixou hoje novo recorde nacional e dos Campeonatos da Europa de atletismo, ao saltar 18,04 metros no segundo ensaio em Roma.

Depois de abrir o concurso com 17,51 metros, o campeão olímpico em Tóquio2020 ‘voou’ para uma marca histórica, conseguindo novo recorde nacional e dos Europeus, ficando a quatro centímetros dos 18,08 que conseguiu em 2015, dois anos antes de se naturalizar português.

A marca do atleta de 30 anos supera os 17,98 metros alcançados na final olímpica, em 05 de agosto de 2021, que era até aqui o máximo registo nacional, na luta pelas medalhas em Roma, em que participa também Tiago Luís Pereira.

O português já era um dos seis atletas com saltos acima dos 18 metros, juntamente com Edwards (18,29), os norte-americanos Christian Taylor (18,21), Will Claye (18,14) e Kenny Harrison (18,09) e o francês Teddy Tamgho (18,04).