Associação de Motociclismo apresenta novas mini motos para crianças e jovens

A Associação de Motociclismo da Madeira (AMM) promove no próximo sábado, pelas 10h30, na sua sede, situada na Rua do Brasil, n.º 66, no Funchal, a apresentação oficial das novas motos Mini Supermoto R12 de 110cc da Escola de Pilotagem Desportiva da AMM para crianças e jovens e anuncia novidades no Campeonato Regional de Mini Supermoto.

A sessão contará com a presença da secretária Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes, em representação de Miguel Albuquerque.

A Escola de Pilotagem Desportiva é um projeto desenvolvido pela Associação de Motociclismo da Madeira em parceria com a Associação Casa do Voluntário, no âmbito do projeto AJA – Academia Jovem Ativo.

De acordo com um comunicado, tem como objetivo “promover a inclusão social, a responsabilidade e a formação desportiva de crianças e jovens, nomeadamente em contextos de maior vulnerabilidade social, utilizando o motociclismo como ferramenta educativa”.

Durante a iniciativa será apresentada a nova frota de motos Mini Supermoto, destinada à formação, treinos e competição, bem como o trabalho desenvolvido pela Escola de Pilotagem Desportiva junto de crianças e jovens da Região.

Colin Anicetus Ferreira, presidente da Associação, faz um agradecimento público às empresas que, segundo ele, “tornaram possível a evolução do projeto”, nomeadamente a Progresso Car, Auto2DM, Quali Real Estate, Sugestão Prudente e DNS Seguros.

“A decisão de apoiar este projeto vai muito além da doação de motociclos; é um investimento direto nas crianças, nos jovens e no futuro do desporto na Região Autónoma da Madeira”, sublinha.

Segundo o dirigente, “graças à entrada de cinco novos motociclos — reforçados por mais três até ao final de março — foi possível à Associação dar um passo histórico no desenvolvimento do Mini Supermoto na Região Autónoma da Madeira”.

Colin Anicetus Ferreira revela que a partir da época de 2026, o Campeonato Regional de Mini Supermoto passa a assentar num verdadeiro percurso formativo, estruturado por idades e níveis de evolução:- Campeonato Mini Cup Madeira – Classe Infantil 110, para crianças dos 6 aos 12 anos;- Campeonato Mini Supermoto Open – Classe Iniciado, para jovens dos 8 aos 15 anos;e o Campeonato R12 – Evolução – Classe Juvenil, destinado a atletas dos 13 aos 16 anos.

“Este modelo permite preparar de forma segura, progressiva e responsável as crianças e jovens para a transição natural para o Supermoto Júnior, a partir dos 16 até aos 20 anos. Trata-se de uma novidade absoluta na Região, que garante continuidade desportiva, formação adequada e visão de futuro”, reforça.