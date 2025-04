O Benfica empatou hoje frente ao Arouca (2-2) no Estádio da Luz, com a formação arouquense a fazer o empate em cima do final da parte.

Kokcu abriu o ativo ao minuto 60, mas o Arouca empatou, de grande penalidade, com Yalçin a fazer o 1-1 ao minuto 72.

Porém, o Benfica reagiu e marcou por Pavlidis, ao minuto 80. Até bem perto do fim, o Benfica vencia por 2-1, mas um golo do Arouca, nos descontos, por Weverson (90+5’) estabeleceu o 2-2 final.

Com o resultado, Sporting e Benfica ficam igualados na frente do campeonato, ambos com 69 pontos.