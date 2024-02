O antigo internacional português Rui Rodrigues, futebolista campeão pelo Benfica, morreu hoje, aos 80 anos, com o clube lisboeta, Académica de Coimbra e Vitória de Guimarães a associarem-se no pesar pelo ex-jogador.

“O Sport Lisboa e Benfica endereça sentidas condolências e associa-se à dor da família de Rui Rodrigues, antigo jogador, falecido hoje com 80 anos. Rui Rodrigues deixa a memória de um atleta distinto, elegante e de classe superior, em campo, e íntegro, estudioso e solidário, fora dele”, refere o Benfica.

O defesa central representou as ‘águias’ durante três épocas e fez parte da equipa invicta no campeonato nacional, quando o Benfica de Jimmy Hagan conquistou o título em 1972/73 com 28 vitórias e dois empates.

“Venceu dois Campeonatos e três Taças de Honra, e participou num memorável percurso na Taça dos Clubes Campeões Europeus, que apenas terminou na meia-final da competição, frente ao Ajax de Johan Cruijff”, recorda o clube lisboeta.

Também a Académica, que Rui Rodrigues representou durante 12 temporadas (1962/1971 e 1976/1979), manifestou “profundo pesar” pela morte do antigo defesa, lembrando que o central esteve na final da Taça de Portugal de 1969.

Na carreira, o defesa, nascido em Moçambique, também vestiu as cores do Vitória de Guimarães, entre 1974 e 1976, antes de regressar ao clube em que iniciou a carreira de jogador, a ‘briosa’.

“O Vitória Sport Clube expressa o seu profundo pesar pelo falecimento do seu antigo jogador Rui Rodrigues aos 80 anos”, assinalam os vimaranenses, lembrando que o defesa foi internacional, representando a seleção em 12 ocasiões.

Também o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, lembrou o percurso de Rui Rodrigues, e associou-se igualmente no pesar na morte do antigo jogador, vítima de doença prolongada.

O dirigente lamentou “o desaparecimento de uma referência do Benfica e da seleção nacional, endereçando à família e amigos do antigo internacional português as mais sentidas condolências”.

Rui Rodrigues coincidiu parte da sua carreira na Académica e no Benfica com o também antigo internacional Artur Jorge, que morreu na madrugada de quinta-feira, aos 78 anos, igualmente de doença prolongada.