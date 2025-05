Andebol: Marítimo trava FC Porto em Santo António

O Marítimo Andebol SAD continua a cumprir uma época notável, tendo este domingo conseguido ‘roubar’ os primeiros pontos aos adversários na fase de campeão do Campeonato Andebol 1.

Em Santo António, os comandados de Paulo Fidalgo, que já garantiram a qualificação europeia, empataram a 27 bolas com o FC Porto em partida da 4.º e antepenúltima jornada.

Nesta fase final, recorde-se que o Marítimo tinha perdido anteriormente fora com o FC Porto (29-39) e com o Sporting (35-24) e ainda em casa com o Benfica (26-29).

Com este resultado, o Sporting sagra-se bicampeão nacional se empatar ou ganhar no próximo dia 24 de maio, no Pavilhão do Marítimo.