Andebol: Catarina Silva convocada para o estágio da Seleção Nacional Sub 19

Catarina Silva, andebolista do Clube Desportivo Bartolomeu Perestrelo, foi convocada para o estágio da Seleção Nacional de Sub 19 femininos.

O estágio decorre em Melgaço, de 9 a 13 de abril, visando a preparação para o W19 EHF Euro 2025, que decorrerá de 9 a 20 de julho, em Montenegro.

Este é o quarto estágio da equipa liderada por Sandra Fernandes.

Foram chamadas à Seleção, as guarda-redes, Ana Rodrigues e Bilguica Jaquité; as pivôs, Iara Ribeiro e Mariana Oliveira; pontas, Filipa Barbosa, Lara Calçada, Mariana Rodrigues; laterais, Beatriz Araújo, Catarina Silva, Luana Oliveira, Luísa Freitas e Maria Pinheiro, e as centrais, Inês Sousa, Leonor Ferreira e Maria Lopes.