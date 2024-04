Amorim diz que é bom entrar em vantagem mas importante é chegar à final da Taça

O treinador do Sporting admitiu hoje que é bom entrar com uma vantagem de 2-1 no jogo da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal de futebol com o Benfica, mas defendeu que importante é chegar à final.

“Obviamente que é uma vantagem. Por isso é que gostamos de levar vantagem para o segundo jogo, seja fora ou em casa. Temos um golo de vantagem numa eliminatória de dois jogos e isso permite-nos estar sempre dentro do jogo”, disse Rúben Amorim na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Benfica, que se realiza terça-feira no estádio da Luz.

O treinador do Sporting não quis revelar quem serão os laterais da equipa no onze inicial, mas garantiu que dois de três médios do Sporting - Morita, Hjulmand e Daniel Bragança - serão titulares e que Pedro Gonçalves, a recuperar de lesão, não faz parte dos convocados.

Sobre a equipa do Benfica, Rúben Amorim não espera grandes mudanças, mas garante que o Sporting vai tentar ter a iniciativa de jogo e impedir o adversário de jogar perto da baliza de Franco Israel.

“Não somos equipa para dar mais iniciativa ao adversário. Somos um clube grande que tem de perceber o momento do jogo. Não sabemos jogar de outra forma. Acho que este ano tivemos mais dificuldade a defender em bloco baixo do que em pressão alta. Temos mais dificuldades se deixarmos Di Maria, Rafa, João Mário ou Neres perto da baliza e com tempo para pensar”, disse.

O técnico dos ‘leões’ elogiou ainda Rafa, considerando que tem sido um jogador determinante.

“A grande mais-valia do Benfica é quando encosta os adversários. São muito bons jogadores perto da baliza. Temos que fazer o contrário, empurrando-os para trás e defender o mais alto possível, salvaguardando também roturas de Neres e, principalmente, do Rafa”, acrescentou.

Questionado sobre a nomeação do árbitro João Pinheiro para o jogo com o Benfica, Rúben Amorim afirmou-se confiante de que não será pela arbitragem que o resultado do jogo será diferente.

“É o árbitro que foi escolhido. É seguir em frente. Não será por isso que o resultado vai ser diferente”, disse.

Quanto ao alegado interesse do Liverpool em o contratar, e ao facto de já ser apelidado em Inglaterra de ‘Special One 2’, Rúben Amorim recordou o seu passado recente e recusou qualquer comparação.

“Não tenho ilusões sobre isso. Temos que provar no nosso dia-a-dia. Lembro-me de estar aqui no ano passado com toda a gente a especular se eu ia ficar ou sair. É viver isto no dia a dia. E não há comparação entre o grande José Mourinho e o treinador do Sporting”, frisou.

O jogo entre o Benfica e o Sporting, equipas separadas no campeonato por um ponto, com vantagem para os ‘leões’, que lideram com menos um jogo, está agendado para terça-feira, às 20:30, no estádio da Luz, com arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga, e vai definir o primeiro finalista da Taça de Portugal.