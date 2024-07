A lona foi colocada no Campo José Manuel Moniz Santos, no Caniçal, estando disponível para observação por parte dos espectadores e todos os presentes nas bancadas do recinto desportivo, que durante as sessões de treino e jogos formais terão acesso à mesma.

A colaboração entre a Escola Secundária de Machico, Clube Futebol Caniçal e Associação de Futebol da Madeira, permitiu a execução de uma lona que objetiva a sensibilização dos pais perante os seus comportamentos durante a prática do futebol pelos seus filhos e filhas.

“Pretende-se promover os valores éticos no futebol a toda comunidade desportiva, principalmente aos pais, clarificar a importância da ética na realidade dos mesmos, enaltecendo e valorizando o papel dos pais no futebol. No entanto, uma forma de prevenir atitudes desagradáveis nas bancadas, ou qualquer outro espaço”, refere uma nota enviada à redação.

A lona foi executada por Carlota Freitas, aluna da Escola Secundária de Machico, no âmbito do projeto de final de curso, e que teve a aceitação do Clube Futebol Caniçal, Associação de Futebol da Madeira e da Câmara Municipal de Machico, sendo a mesma inaugurada há uns dias.