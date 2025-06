Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira, na receção da equipa técnica e das jogadoras – duas das quais madeirenses – Fátima Pinto e Telma Encarnação - da seleção nacional de futebol feminino na Quinta Vigia, no Funchal, destacou o progresso do futebol feminino em Portugal.

“Tem sido uma evolução muito rápida e consistente”, disse o governante, sublinhando ainda a satisfação da Região Autónoma da Madeira em receber o jogo entre Portugal e Bélgica, que se realiza amanhã, às 18h00, no Estádio dos Barreiros.

Albuquerque relevou a importância de a Madeira ser anfitriã destes encontros internacionais, considerando que esta pode ser uma oportunidade para abrir caminho para mais eventos desta natureza na Madeira.

“Nós, atendendo ao nosso tamanho em termos de rácio de população, damos um grande contributo para o desporto de alta competição a nível nacional em todas as modalidades, porque a formação desportiva na Madeira desde há muitos anos que é dada desde tenra idade nas escolas”, evidenciou, acrescentando que o rácio de “atletas de alta competição é muito mais elevado” do que o Pais.

O governante referiu ainda a existência de “boas escolas de futebol” na Madeira e garantiu que o seu executivo continuará a apoiar o desporto, nomeadamente o futebol feminino. “A política do meu governo faz parte, desde há muitos anos, da formação desportiva que começa desde a escola primária e acompanhava todo o percurso dos nossos estudantes”, reforçou.

Albuquerque dirigiu também algumas palavras ao selecionador nacional, Francisco Neto, demonstrando confiança de que, no futuro, a seleção contará com ainda mais atletas madeirenses.

Novo polidesportivo no Caniço e recuperação do de Machico são prioridades Questionado pelos jornalistas sobre se a Madeira tem infraestruturas capazes de acolher atletas e eventos de alta competição, Miguel Albuquerque diz que sim, embora reconheça que há sempre espaço para melhorias. Nesse sentido, anunciou como prioridades a recuperação do pavilhão de Machico e a construção de um novo polidesportivo no centro do Caniço. Segundo o governante, ambas as obras serão concretizadas durante o presente mandato.