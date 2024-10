O turco Kerem Aktürkoglu marcou hoje três golos na goleada do Benfica na receção ao Rio Ave, por 5-0, em jogo da nona jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Aktürkoglu assinou um ‘hat-trick’ na primeira parte do encontro, aos 12, 16 e 45+2 minutos, enquanto Schjelderup, aos 79, e Amdouni, aos 81, deram contornos de goleada ao quarto triunfo seguido dos ‘encarnados’, mantendo o pleno de vitórias no campeonato do treinador Bruno Lage.

O Benfica mantém o terceiro lugar, com 19 pontos, e ainda com a visita ao Nacional em atraso, a dois do FC Porto, segundo classificado, que visita o AVS na segunda-feira, e a oito do líder Sporting, enquanto o Rio Ave, que somou o quinto jogo sem vencer, segue no 13.º posto, com oito.