Bruno Melim, vice-presidente da Mesa de Assembleia Geral do Marítimo, revelou há momentos que a AG Destitutiva pode se realizar ainda antes das férias da Páscoa.

À saída da reunião mantida com cinco sócios subscritores da referida reunião magna, o dirigente maritimista explicou que os associados pediram para que a AG não se realizada durante os dias da quadra pascal. “Não houve datas ainda fechadas. Houve um pedido por parte dos sócios signatários, em virtude dos prazos e o tempo mínimo que os estatutos do Marítimo exigem, para evitar cair já nas férias escolares das férias da Páscoa, porque há muita gente que sai nessa altura. Mas, fora isso, depois haveria aqui um entendimento e há o compromisso da Mesa da Assembleia Geral que, assim que essa deliberação seja tomada, comunique-a primeiro aos signatários e, depois, naturalmente, aos sócios do consórcio Marítimo.”

Bruno Melim reforça que “ninguém nos órgãos sociais está agarrado a nada” e que esta manhã apenas foram tratadas questões procedimentais.

“Serviu efetivamente para percebermos aqui algumas questões de clarificação relativamente às normas estatutárias em vigor e ao funcionamento da própria Assembleia Geral. Naturalmente que o requerimento trazia um conjunto de questões, nomeadamente o de funcionamento, as questões relacionadas com o horário e a marcação da Assembleia Geral, que depois tem que ter um respaldo estatutário no que concerne ao que são as normas de funcionamento destas reuniões do órgão.”