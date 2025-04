Rui Coelho, presidente da Associação de Futebol da Madeira, destacou o sucesso da visita do selecionador nacional, Roberto Martinez, à Região.

“A visita do selecionador nacional superou as melhores expectativas porque conseguimos mostrar uma visão abrangente da realidade do futebol madeirense e promover o próprio destino”, indicou, antes de enaltecer ainda a postura e disponibilidade do técnico. “Da parte da Associação de Futebol da Madeira, temos de sublinhar a enorme simpatia e gentileza de um verdadeiro cavalheiro que nos lançou desafios e aceitou cooperar connosco em vários projetos ao nível da formação técnica.”

O responsável da AFM revelou que Roberto Martinez “ficou muito bem impressionado com a beleza da ilha e com o São Vicente Cup, onde foi recebido em verdadeira apoteose pelas crianças que participaram no torneio”. “Para além disso, quer Marítimo quer Nacional puderam demonstrar as suas respetivas realidades sociais, históricas, desportivas e de infraestruturas.”

“Penso que Roberto Martinez jamais esquecerá a Madeira”, finalizou Rui Coelho.