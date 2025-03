Bom dia!

O atleta do Clube de Montanha do Funchal venceu a primeira edição da Backyard Madeira, prova de resistência que testou os limites de 70 atletas. Adriano Furtado iniciou a prova sábado de manhã e terminou-a no domingo à noite, cumprindo 37 voltas. Agora, aponta ao JM, quer ir ao Mundial e bater o recorde nacional, fixado em 44 voltas.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda o futebol. Tagueu contente por ajudar o Nacional e no Marítimo empresário assegura já ter “investidores interessados”.

Quanto à Liga das Nações, Portugal luta pela ‘final four’.

Saiba ainda que no Regional o Ribeira Brava está cada vez mais perto do título e que Francisco Abreu assina pela Toyota. Piloto madeirense formará equipa com Mora no Campeonato de Portugal de Velocidade.

