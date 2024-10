A AARAM anunciou, hoje, que as inscrições para a próxima edição da Volta à Cidade do Funchal estão oficialmente abertas.

Esta prova emblemática de atletismo, que já é tradição na ilha da Madeira, tem data marcada para o dia 28 de dezembro de 2024, tendo algumas novidades para esta edição em relação aos anos anteriores.

A Volta à Cidade é uma corrida aberta a atletas de todos os escalões, desde benjamins a veteranos, amadores, competidores de elite e até àqueles com necessidades especiais, que percorrem as ruas históricas do Funchal num ambiente festivo e desportivo.

A edição anterior contou com mais de 3500 participantes nas diversas provas, e estima-se que este ano atinja um recorde de inscritos, devido à crescente popularidade deste evento e ao facto deste se realizar num sábado, ultrapassando as marcas das edições passadas.

Os interessados em participar devem efetuar a sua inscrição no site oficial da prova www.voltacidade.com, garantindo o seu lugar numa das provas mais aguardadas do ano.